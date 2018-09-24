SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İran
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye ilişkin Trump’ın tavrının ümit vermediğini bu nedenle görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını söyledi

24.09.2018 - 21:29 | Güncelleme: AA

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Ruhani, ABD’li medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda nükleer müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusuna dair Ruhani, İran ile Kuzey Kore’nin birbirine benzetilmesinin yerinde olmadığını belirterek, Trump'ın çok önemli bir anlaşmadan hiçbir gerekçe göstermeden çekildiğini, İran halkını yaptırımlarla tehdit ettiğini ve iç işlerine müdahale ettiğini savunarak "Bunların kolay kolay gözardı edilebilecek adımlar olmadığını" ifade etti.

"ABD İLE MÜZAKERELER KAZAN-KAZAN SİYASETİYDİ"

Görüşmenin ihtilaflar azaldığında ve olumlu bir sonuçtan ümitli olunduğunda yapılabileceğini dile getiren Ruhani, Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir özelliğinin ve etkisinin olmayacağını savunarak, "Fakat gelecekte ABD'nin samimi bir şekilde ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini görürsek bizim kararımız da farklı olacaktır ve o zaman atmosfer de değişecektir." diye konuştu.

Trump'ın İran ve halkına karşı çok yanlış adımlar attığına dikkati çeken Ruhani, "Trump önce bunları telafi etmelidir. ABD ile müzakerelerde takip ettiğimiz kazan-kazan siyasetiydi. Trump bunu bozdu. Halbuki ABD’li şirketlerin İran ile çalışması ABD’nin zararına değildi." görüşlerini paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ayrıca ABD'nin İran devriminden bu yana kendilerine karşı savaşan terörist grupları desteklediğini ileri sürdü.

Nükleer anlaşmayla ilgili olarak da 5 ülkenin vaatlerini yerine getirmesi durumunda İran'ın anlaşmaya bağlı kalacağını yineleyen Ruhani, yeni koşulların oluşması durumunda kararlarını da ona göre alacaklarını vurguladı.

"ABD ve AB ülkeleri geçmişte İran’a karşı yıllarca yaptırım uyguladı. Fakat sonunda müzakere masasına oturdular. Bu acı tecrübe ilk değil, daha önce tekrarlandı.” değerlendirmesinde bulunan Ruhani, “Ben seçimlerde de halka söz verdim, eğer diğer taraflar anlaşmaya bağlı kalırsa biz de kalırız dedim. ABD çıktı fakat biz bağlıyız.” diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X