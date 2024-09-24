İran Cumhurbaşkanı: "Hizbullah, Batı'nın desteklediği İsrail'e karşı tek başına duramaz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta CNN televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının muhtemel sonuçlarını değerlendirdi.

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Lübnan'ın "İsrail'in elinde başka bir Gazze olmasına izin veremeyeceklerini" dile getiren Pezeşkiyan, "Hizbullah bunu tek başına yapamaz. Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." ifadelerini kullandı.