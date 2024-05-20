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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünün ardından İsrail'den ilk açıklama

        İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından İsrail'den ilk açıklama

        İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İsrailli yetkililerden ilk açıklama geldi. Yetkili, "Bizimle alakası yok" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:19
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        İsrail'den ilk açıklama!
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        İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki 7 üst düzey İranlı görevlinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

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        1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurması ve akabinde 14 Nisan'da İran'ın İsrail'e drone ve füze saldırısı düzenlemesi nedeniyle, helikopter kazasının ardından gözler İsrail'e çevrilirken; İsrail'den ilk açıklama geldi.

        Reuters'a konuşan ve adını vermek istemeyen bir İsrailli yetkili, "Bizim bir dahlimiz yok" dedi.

        İran devlet televizyonu son olarak, "Helikopterin dağ zirvesine çarptığı düşünülüyor" açıklamasında bulunmuştu.

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