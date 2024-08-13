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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesine yönelik eleştirilere yanıt | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesine yönelik eleştirilere yanıt

        İran'da reformist cephenin adayı olan ve ikinci turda seçimi kazanarak İran Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan, kabinesindeki isimlerin çoğunun reformist olmaması nedeniyle reformist kanat tarafından eleştirildi. Pezeşkiyan ise, "Önce kabine işe başlasın, daha sonra eleştirin" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:16
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        İran'da reformistlerden Pezeşkiyan'ın kabinesine tepki
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        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclise sunduğu kabine listesinde yer alan isimlere yönelik reformist kanattan gelen eleştirilere ilişkin, "Kabinenin çalışmasını bekleyin ve performansına göre eleştirin." dedi.

        Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, kabine listesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

        Kabine üyelerinin seçimine yönelik eleştirileri değerli bulduğunu belirten Pezeşkiyan, "Siyasetçilerin davranışlarına karşı kayıtsızlık yerini eleştirilere bıraktı. Bu, ileriye doğru bir adım attığımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

        Kabine üyelerini birçok uzmana danışarak istişare ederek belirlediklerini aktaran Pezeşkiyan, "Kabinenin çalışmasını bekleyin ve performansına göre eleştirin." dedi.

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        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi 11 Ağustos'ta Meclise sunmuştu.

        Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamasında, Pezeşkiyan'ın kabine listesindeki isimler için "Bunlardan bazılarının reformla hiçbir ilişkisi yoktur ve ılımlı yaklaşıma bile yakın değildir." ifadelerini kullanmıştı.

        Reformist kimliğiyle bilinen İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçim sürecinde reformist kanadın tam desteğini almıştı.

        Pezeşkiyan tarafından geçen hafta Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirilen eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de listeye itiraz ederek istifa ettiği imasında bulunmuştu. Zarif'in istifa kararının Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edilip edilmediği ise şu ana kadar açıklanmadı.

        Meclise sunulan kabine listesindeki isimler için bir hafta içinde milletvekilleri tarafından ayrı ayrı güven oylaması yapılacak.

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