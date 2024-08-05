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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Tahran'da görüştü | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Tahran'da görüştü

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin ülkesinin dış politikasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, İran'ın bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak İsrail'in işlediği suçlara kesinlikle yanıt vereceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 23:14 Güncelleme: 05.08.2024 - 23:14
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        Tahran'da görüştüler
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        İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, beraberindeki heyetle başkent Tahran'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu kabul etti.

        Görüşmede, İran'ın Rusya ile stratejik ilişkilerini geliştirmeye dış politikasının öncelikleri arasında yer verdiğini belirten Pezeşkiyan, iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

        İran ile Rusya arasında bölgesel ve uluslararası işbirliğinin önemine değinen Pezeşkiyan, "İran ile Rusya arasında çok kutuplu bir dünyayı teşvik etme yönündeki bir işbirliği, kesinlikle güvenliğin daha da artmasına yol açacak ve dünya barışını hakim kılacaktır." dedi.

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        İsrail'in Gazze'deki soykırım ve savaş suçları ile Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikasta ilişkin ise Pezeşkiyan, İsrail'in bölgeyi ateşe atmak istediğini ve Heniyye'ye suikastın tüm uluslararası hukuk ve normların ihlal edildiğinin açık bir örneği olduğunu söyledi.

        Pezeşkiyan, "İran bölgedeki savaşın ve krizin kapsamını genişletmeye çalışmıyor ancak bu rejim (İsrail) işlediği suçların ve küstahlığının karşılığını kesinlikle alacaktır." ifadelerini kullandı.

        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ise ülkesinin İran'ı en önemli kilit müttefiklerinden biri olarak gördüğünü dile getirdi.

        Şoygu, bölgede çok kutupluluğun ve güvenliğin sağlanması yönünde iki ülke arasındaki ortak çabalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Rusya, Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarda İran ile işbirliğine büyük önem veriyor. Bu işbirliklerini genişletmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın mayıs ayındaki daveti üzerine Tahran'a gelmişti. Şoygu, Tahran'da Ahmediyan ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile görüşmüştü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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