İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yarın düzenlenecek İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne program yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını dile getiren Pezeşkiyan, "Bu zirvenin, sizin çabanızla, Siyonist rejimin suçlarıyla Gazze ve Lübnan'daki savaşı durdurmada etkili ve somut sonuçları olacağından şüphem yok." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ise konuşmasında iki ülke ilişkilerinin her alanda en üst seviyeye çıkmasını ümit ettiğini belirtti.