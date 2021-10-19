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İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye çağrı: Ciddiyet göstergesi olarak yaptırımları kaldırın

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin nükleer anlaşma müzakerelerindeki ciddiyetini göstermesi için yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye çağrı: Ciddiyet göstergesi olarak yaptırımları kaldırın
Reisi'den ABD'ye "yaptırımları kaldırın" çağrısı
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AA

İran devlet televizyonundaki Cumhurbaşkanı özel yayınına katılan Reisi, nükleer anlaşma müzakereleri ve yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri'nin 14 Ekim'de yaptığı görüşmede ABD'nin ciddiyetini görmek istediklerini dile getirdiklerini aktaran Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakerelere katılacaklarını belirtti.

İran ekonomisini ve halkın sofrasını nükleer anlaşmaya bağlamayacaklarını kaydeden Reisi, "Müzakerelerin İran için bir sonucu olmalıdır. Karşı taraf yaptırımları kaldırarak ciddiyetini gösterebilir. Bu konuyu Dışişleri Bakanlığı takip ediyor. Biz ciddiyiz, karşı taraf da ciddi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üye olarak bölgesel ekonominin temelini attıklarını belirten Reisi, Dışişleri Bakanlığının bunun resmi sorumlusu olduğunu ve imzalanması gereken belgelerin zaman aldığını söyledi.

AA'nın haberine göre; bölge ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek istediklerini yineleyen Reisi, şunları kaydetti:

"Bölge ve komşu ülkelerle ilişkiler önceliğimizdir. Bölge ülkeleri de İran ile ilişkileri geliştirmek için ciddi bir iradeye sahip. Faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor ve iş adamlarına çalışmaların yetersiz olduğunu söylemeliyiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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