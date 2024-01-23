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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye gelecek

        İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye gelecek

        İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 20:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:38
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        İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye gelecek
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi'nin başkanlığında Ankara'da icra edileceği belirtildi.

        Toplantıda, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."

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