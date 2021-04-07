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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer anlaşmanın canlandırılmasında yeni bir döneme şahit oluyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın canlandırılmasında yeni bir döneme şahit olduklarını ve tüm taraf ülkelerin anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiği sonucuna vardığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
AA

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün Fransa, İngiltere, Çin, Rusya, Almanya (4+1 ülkeleri) ile İran’dan üst düzey diplomatların katıldığı toplantıya değinen Ruhani, "Son günlerde nükleer anlaşmanın canlandırılmasında yeni bir döneme şahit oluyoruz. Nükleer anlaşmaya bağlı ülkeler Viyana'da toplandı. Toplantılar İran ve 4+1 ve ABD 4+1 şeklinde yapıldı. Her ne şekilde olursa olsun tek seslilik oluşmuş durumda. Nükleer anlaşmadan daha iyi bir çözüm olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Taraf ülkelerin nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiği sonucuna vardığını dile getiren Ruhani, şunları ifade etti:

"ABD maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu ve müzakerelerden başka bir yol olmadığını açık bir şekilde dile getiriyor. ABD 'Hazırsanız doğrudan müzakere yapabiliriz. Hazır değilseniz 4+1 ülkeleriyle müzakere yapabiliriz' diyor. Bu İran'ın zaferidir ve küçük görülmemelidir."

ABD nükleer anlaşmaya döndüğünde İran'ın da tüm taahhütlerine bağlı kalacağını yineleyen Ruhani, "Barışçıl olmayan nükleer faaliyetler peşinde değiliz. ABD yeterli ciddiyeti ve dürüstlüğü gösterirse ve müzakerelere ihtiyaç olursa bunu kısa bir süre içinde 4+1 ülkeleri ile yapabiliriz. ABD tövbe etmek ve nükleer anlaşmaya dönmek istiyor. Ne kadar doğru söylediğini ve sözlerine bağlı kalıp kalmayacağını görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İran içinde nükleer anlaşmaya muhalefet eden muhafazakar kesimi de eleştiren Ruhani, "Nükleer faaliyetlerin sonlandırıldığı yönünde yalanlar söylediler. Bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Şunu açık bir şekilde söylüyorum: İran'ın nükleer kapasitesi hiçbir dönemde bu kadar güçlü teknolojiye sahip olmamıştır. Yüzde 20 ürettik ve bunun da üstüne çıktık. 'Nükleer anlaşmayı ülkenin nükleer gücünü yok etmek için imzaladınız' diyenler, yalan söylediniz. Bundan dolayı çıkın özür dileyin." diye konuştu.

Ruhani, İran'ın IR8, IR9 santrifüjlere sahip olduğunu, Fordo Nükleer Tesislerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve istedikleri zaman IR6'yı ve Arak (Hondab) Ağır Su Reaktörünü faaliyete geçirebileceklerini belirtti.

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