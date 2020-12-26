İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

Nesrin'in annesi: "Benim kızım nerede?"

AA

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Alınan önlemler sayesinde kırmızı risk kategorisinde bölge bulunmadığını yineleyen ve turuncu risk kategorisindeki bölge sayısının da azaldığını kaydeden Ruhani, ülkede salgınla mücadeledeki iyiye gidişi sürdürmek için halkın sağlık protokollerine riayet etmeye devam etmesini istedi.

ABD'nin ülke dışından Kovid-19 aşısı alma konusunda büyük zorluklar çıkardığını aktaran Ruhani, "İran liderinin (Hamaney) yaptırımların etkisiz hale getirilmesi gerektiği konusundaki sözlerine uygun olarak, anbean bu işin peşindeyiz. Ülkeye her para girdiğinde ve mal ihraç edildiğinde, bunun için saatlerce savaşıldığını bilin." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türü ile ilgili dikkatli olduklarını kaydeden Ruhani, "İran yerli bir aşı yapmanın peşinde olduğunu vurguluyor, ancak aynı zamanda aşıyı satın almak için de çaba harcadık." dedi.

Ruhani, İran Sağlık Bakanlığının onaylayacağı aşıları ülkeye getirmek için çalıştıklarını belirterek, bu konudaki ABD'nin engellerini geç de olsa aşacaklarını ifade etti.

Salgının getirdiği yeni hayat tarzının bazı konularda kalıcı olacağının altını çizen Ruhani, devlet hizmetlerindeki dijitalleşmenin artmasına ve halkın sağlık konularına daha da hassas olacağına vurgu yaptı.