İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kalenteri, Humeyni'ye hakaret suçlamasıyla 4 ay hapis cezasına mahkum edildi

AA

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Kalenteri Devrim Mahkemesi tarafından Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'ye hakaret etme gerekçesiyle 4 ay hapis ve 2 yıl süreyle siyasi parti ve gruplara üye olmama cezasına mahkum edildi.

Öte yandan Kalenteri, Ceza Mahkemesi tarafından da gerçeği yansıtmayan açıklamalarla kamuoyunu yanıltma nedeniyle 4 milyon tümen (yaklaşık 164 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Kalenteri, Kasım 2020'de görüntüleri yayınlanan bir demecinde gazetecinin "(Devrim öncesinde) Humeyni ile ABD görüşme yaptı mı?" sorusunu, "Bilmiyorum. Haberim yok. Fakat Humeyni'nin ABD için hayırsız bir evlat olduğu söylenebilir. ABD Şah'a desteğini çekmişti. Humeyni de bu durumdan istifade etti." şeklinde cevaplandırmıştı.

Tepkiler üzerine Kalenteri yaptığı açıklamada, söz konusu röportajın 3 sene önceye ait olduğunu, 2 saat süren konuşmanın sadece 40 saniyenin servis edilmesinin manidar olduğunu dile getirmiş ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini belirterek, özür dilemişti.