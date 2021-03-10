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İran Cumhurbaşkanlığından muhafazakarların kontrolündeki Konseye "mali reform yasalarını onaylayın" çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyumu öngören ancak bazı muhafazakar grupların karşı çıktığı yasa tasarılarının kabul edilmemesi halinde Tahran'ın uluslararası bankacılık işlemlerinin zarar göreceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından muhafazakarların kontrolündeki Konseye
AA

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Vaizi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Meclisten geçen ancak yasalaşması için muhafazakarların kontrolündeki Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin (DMTK) onayını bekleyen mali reform yasa tasarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "Kendi kendimize yaptırım uygulamamalıyız"

Kamuoyunda "FATF yasaları" olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yasa tasarılarının DMTK tarafından onaylanması çağrısında bulunan Vaizi, "İran ve Kuzey Kore dışındaki tüm ülkeler FATF yasalarına bağlı ve bu konuda temel çerçeveyi izliyor. Söz konusu yasaların DMTK'de beklemesi ülkenin çıkarına değil. Kendi kendimize yaptırım uygulamamalıyız." dedi.

Vaizi, "Meclis tarafından kabul edilen ve uzun süredir DMTK'nin onayını bekleyen bu iki yasa tasarısının onaylanmaması, İran'ın dünya ile bankacılık ilişkilerinin çıkarına değildir. DMTK, FATF hakkında doğru kararlar almalı." ifadelerini kullandı.

- İran'da hükümet ile muhafazakarlar arasındaki FATF tartışması

ABD yaptırımları nedeniyle uluslararası finans sistemine girişi kısıtlanan İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ile uyumu öngören yasa tasarılarını Meclise sunmuştu.

Mecliste uzun tartışmalar sonucu onaylanan tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak Meclise iade edilmişti. Meclis tasarıların onayı için ısrar edince tasarılar Meclis ile AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal kurum olan DMTK'ye gönderilmiş ve 4 tasarıdan yalnızca ikisi onaylanmıştı. İki tasarı ise hala DMTK'de onaylanmayı bekliyor.

Kara para aklama ile mücadele edilmesi için üye ülkelerin mali ve bankacılık sistemini denetleyen FATF, Tahran yönetimine ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirmek için üç kez süre vermiş ve yasalar onaylanmayınca İran 21 Şubat 2020'de FATF'ın kara listesine alınmıştı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik uluslararası bankacılık ve mali sistemi denetliyor.

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