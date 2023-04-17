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İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Uçağın vurulduğu füzeleri ateşleyen Tor-M1 hava savunma sistemi komutanı olduğu belirtilen davanın birinci derece sanıklarından ismi açıklanmayan bir komutan 13 yıl hapse mahkum edildi.

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HABERTURK.COM / AA
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Tahran'daki bir askeri mahkeme, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın ardından Ukrayna uçağı kazası davasında yargılanan sanıklar hakkındaki kararını açıkladı.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    Uçağın vurulduğu füzeleri ateşleyen Tor-M1 hava savunma sistemi komutanı olduğu belirtilen davanın birinci derece sanıklarından ismi açıklanmayan bir komutan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    Söz konusu komutan mahkemede, "hedefin özelliklerinin seyir füzesine benzer olduğunu düşünerek komuta merkezinin talimatına aykırı şekilde, izin almaksızın ilgili talimatın aksine uçağa iki füze ateşlemek"le suçlandı.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    Davada ikinci ve üçüncü derece sanıklar olarak yargılanan çeşitli rütbelerden diğer 9 ordu mensubu da 1 ila 3 yıl arasında hapse mahkum edildi.

    Mahkeme kararına itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesinde 176 kişi hayatını kaybetmişti

    Ukrayna Hava Yollarına ait 752 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra 30 Aralık 2020'de hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    Tahran Askeri Başsavcısı Gulam Abbas Türki, 7 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, uçak kazası ile ilgili olayda kusurlu olduğu tespit edilen kişilerden sadece birinin tutuklu bulunduğunu, diğerlerinin kefaletle serbest bırakıldığını ve tutuksuz yargılandığını bildirmişti.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    Davanın ilk duruşması, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık iki yıl sonra Kasım 2021'de görülmüştü.
  • İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni gelişme

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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