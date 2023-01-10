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İran'da 3 protestocu daha idam cezasına çarptırıldı

İran’da Mahsa Amini protestolarında tutuklanan üç kişi daha ölüm cezasına çarptırıldı.

İran'da 3 protestocu daha idam cezasına çarptırıldı
BBC TÜRKÇE
Muhammed Mehdi Karami, hafta sonu idam edildi EPA
Muhammed Mehdi Karami, hafta sonu idam edildi

İran’da Mahsa Amini protestolarında tutuklanan üç kişi daha ölüm cezasına çarptırıldı.

Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyid Yakubi, üç güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yargılanıyordu.

AFP haber ajansı, bu son idam cezaları ile, dört aydır devam eden protesto dalgasında ölüm cezasına çarptırılanların sayısının 17’ye ulaştığını bildiriyor.

Oslo merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, en az 109 protestocunun daha ölüm cezasına çarptırılabilecekleri suçlamalarla yargılandığını kaydediyor.

İran’da hafta sonu iki erkek daha idam edilmişti.

Muhammed Mehdi Karami ve Seyit Muhammed Hüseyni devlete karşı suç işleme iddiasıyla yargılanıyordu.

Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyid Yakubi de, “Allah’a yeryüzünde savaş açmak” olarak tanımlanan suçtan mahkum edildi.

Haklarında idam cezası verilen Muhammed Ghobadlou ile Muhammed Boroughani için tutuldukları Karaj’daki cezaevi önünde bekleyiş sürüyor.

https://twitter.com/BBCHamedani/status/1612350892740673537?s=20&t=pv4fBi3nTXMc41z2wK1e5A

Ghobadlou’nun annesi oğlunun bipolar hastası olduğunu savunarak, tahliyesi için çağrıda bulundu.

Ghobadlou, polis memurlarının arasına araçla girerek, birinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor.

Af Örgütü, 22 yaşındaki idam mahkumunun ifadesinin işkence altında alındığını kaydediyor.

Peş peşe gelen idam kararları karşısında uluslararası toplum kınama açıklamaları yapıyor.

'İdamla sindirmeye çalışılıyor'

En az sekiz Avrupa ülkesi, İranlı diplomatları dışişleri bakanlıklarına çağırarak tepki gösterdi.

Papa Francis de protestoculara verilen idam cezalarını kınadı ve kadınlara daha fazla özgürlük çağrısı yaptı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yumuşama olmayacağını tekrarladı.

Hak savunucuları, idam gibi ağır cezalarla protestocuların sindirilmeye çalışıldığını savunuyor.

Uluslararası Af Örgütü yalnızca 2021 yılında İran’da 314 kişinin idam edildiğini bildiriyor.

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