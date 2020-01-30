İran'da ABD ve İsrail bayrağı satışlarında artış!

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İran'da son aylarda sıklaşan ABD ve İsrail karşıtı sokak gösterileri en çok ülkenin en büyük bayrak fabrikasına yaradı. Gösterilerde yakılan ABD ve İsrail bayrakları nedeniyle fabrikanın satışlarının arttığı belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, başkent Tahran'ın güney batısında bulunan Humeyn kentinde yer alan bayrak fabrikasında, İran bayraklarının yanı sıra ABD, İsrail ve İngiltere bayrakları da üretiliyor.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerle birlikte fabrikada üretimin arttığı ifade edilirken, bayrak fabrikasının ayda 2 bin adet ABD ve İsrail bayrağı ürettiği bilgisi paylaşıldı.

Fabrika sahibi Ghasem Ghanjani yükselen tansiyonla ilgili olarak, "Amerika ve İsrail halkları onlarla bir problemimiz olmadığını bilmeli. Eğer insanlar farklı gösterilerde bu ülkelerin bayraklarını yakıyorlarsa, tepkilerini göstermek için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Fabrikada kalite kontrol müdürü olarak çalışan Rezaei isimli bir yönetici ise, "ABD'nin yaptıklarına bakılırsa, Amerikan bayrağı yakmak yapılabilecek en hafif şey" ifadelerini kullandı.

Ocak ayı başında ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlediği suikastın ardından iki ülke arasındaki tansiyon artmış, İran'da ABD karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösterilerde ABD ve İsrail bayrakları yakılmıştı.