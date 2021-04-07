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İran'da Azerbaycan Türkü aile, bebekleri için Türkçe isim yazılı kimlik mücadelesini 9 ay sonra kazandı

İran'ın Erdebil kentinde yaşayan Azerbaycan Türkü görme engelli sokak müzisyeni Seccad Colani'nin, yeni doğan kızına Türkçe isim verme mücadelesi 9 ay sonra neticeye ulaştı.

İran'da Azerbaycan Türkü aile, bebekleri için Türkçe isim yazılı kimlik mücadelesini 9 ay sonra kazandı
AA

AA muhabirine konuşan Colani, İran'ın Erdebil kentindeki Nüfus Müdürlüğünden yeni doğan kızı için 9 ay sonra "uyanmak" ve "ayağa kalmak" anlamına gelen Türkçe "Ayıl" yazılı kimliği almayı başardığını söyledi.

Colani, "Yaklaşık üç hafta önce Nüfus Müdürlüğüne gittim ve yetkililere 'Eğer Ayıl bebeğin kimliğini vermezseniz ailemle müdürlük binasının kapısının önünde oturma eylemi başlatacağım.' dedim. Bana sözlükte Ayıl'ın anlamını bulup getirmemi söylediler, götürdüm. Yine bir netice çıkmadı. Kendilerine oturma eyleminde kararlı olduğumu söyledim. Nihayet 9 ay sonra bebeğimin kimliğini vermeyi kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kendisine destek olan herkese şükranlarını ileten Colani, İran'da bebeklerine Türkçe isim vermek isteyen ailelerin sorununun biran önce çözüme kavuşmasını umduğunu belirtti.

Görme engelli sokak müzisyeni Colani, şunları kaydetti:

"İran'da yaşayan Türkler, çocuklarına Türkçe isim koyma konusunda sorunlar yaşıyor. Böyle birçok aile var ama baskılar nedeniyle bu konuyu medyaya taşımaktan çekiniyorlar. Bazı çocukların ebeveynleri devlet dairelerinde çalışıyor ve bu konuda ısrar edecek olurlarsa işten çıkarılabilirler. Bazı aileler Türkçe isim koyamayınca çocuklarının kimliğine Farsça isim yazdırıyorlar ama evde Türkçe isimle çağırıyorlar. Okulda başka, evde başka bir isim. Bu konu ülkemizde sosyal ve psikolojik neticeleri olan bir sorundur. İranlı yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz."

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