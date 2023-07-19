Haberler Dünya İran'da başörtüsü denetimleri için devriye uygulamalarının devam edeceği açıklandı

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına göre, İran lideri Ali Hamaney'in Kazvin eyaletindeki temsilcisi Ayetullah Abdulkerim Abidini bir araya gelen Rızayi, "İrşad devriyeleri" olarak adlandırılan ahlak polisinin yeniden başörtüsü denetimlerine başlamasını değerlendirdi.

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Konunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu dile getiren Rızayi, şunları kaydetti: "Bugün bu konuya sorumlu bir şekilde bakıyoruz ve devriyelerimizin konuşlanması geçici olmayacak çünkü her durumda ailenin değerlerini ve temellerini korumak gerekiyor.