Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'da bir belediye başkanı kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü

        İran'da bir belediye başkanı kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü

        İran'da Şiraz kentinin 5. Bölge Belediye Başkanı Rıza Mesudi'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 08:28 Güncelleme: 13.05.2024 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'da belediye başkanı öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin 5. Bölge Belediye Başkanı Rıza Mesudi'nin evinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

        İran devlet televizyonunun haberine göre, Mesudi'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğüne dair haber Şiraz Belediye Meclisi salonunda duyuruldu.

        Haberin ardından Şiraz Belediye Meclisi boşaltıldı.

        Öte yandan yerel basındaki haberlerde, Mesudi'nin, dün yerel saatle 14.00 sularında Şiraz'da Şehid Agayi caddesi üzerindeki evinde ölü bulunduğu aktarıldı.

        Belediye Başkanı'nın nasıl öldürüldüğüne dair henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Damat dehşeti! Dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı
        Damat dehşeti! Dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs