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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 14 kişi öldü

        İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 14 kişi öldü

        İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları sürecinde yaşanan kazalarda, aralarında havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytap üreticilerinin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 100 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 03:29 Güncelleme: 13.03.2024 - 03:29
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        İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 14 kişi öldü
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        İran'ın başkenti Tahran’da akşam saatlerinde başlayan kutlamalarda havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullanıldı.

        Kentte ateşlenen havai fişekler nedeniyle gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle ortalığı barut kokusu sardı.

        Bazı parklarda toplananlar havai fişek gösterilerini izlemeyi, kimi Tahranlılar ise yaktıkları ateşin üstünden atlamayı tercih etti.

        Şehrin dört bir tarafında duyulan patlama sesleri gece yarısına kadar aralıksız devam etti.

        14 KİŞİ ÖLDÜ 2 BİN 100 KİŞİ YARALANDI

        Anadolu Ajansı'nın İran resmi ajansı IRNA'ya dayandırdığı habere göre, 20 Şubat'ta başlayan hazırlık sürecinden 12 Mart'ta başlayan ülke genelindeki Çarşamba Suri kutlamalarına kadar 14 kişi hayatını kaybederken toplam 2 bin 100 kişi de yaralandı.

        Tahran Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Meleki yaptığı açıklamada, dün saat 07.00’den saat 22.30’a kadar toplam 6 bin 416 acil yardım çağrısı aldıklarını belirterek itfaiye ekiplerinin 230 olaya müdahalede bulunduğunu kaydetti.

        İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

        Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor.

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