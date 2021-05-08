İran'da deterjan fabrikasında patlama: 2 yaralı

AA

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Kazvin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Kudretullah Mehdihani, Buyin Zehra ilçesinde meydana gelen patlamanın geniş ölçekli bir yangına neden olduğunu ve fabrikanın bir bölümünün tamamen yandığını aktardı.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Mehdihani, çevre ilçelerden gelen 12 itfaiye aracının yangına müdahale ettiğini kaydetti.

Mehdihani, olayda can kaybı olmadığını ancak müdahale sırasında 2 itfaiye görevlisinin yaralandığını ifade etti.

Genel Müdür Mehdihani, patlamanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.