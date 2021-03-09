İran'da Devrim Muhafızları komutanı cumhurbaşkanlığına aday oldu!

AA

Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin yakınlarında olduğunu belirten Muhammed, zorlu bir yolculuğun kendisini beklediğini ve destekçilerindendua etmelerini istedi.

Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Tuğgeneral Muhammed (53),pazar günü görevinden istifa etmişti. Muhammed'in muhafazakar ve genç kimliğiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "devrimci ve genç yönetici" arzusuna en uygun profili çizen aday olduğu belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN MUHTEMEL ADAYLARI

Eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ve Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklamıştı. Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari de 25 Şubat'ta adaylığını açıklamıştı.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Eski Eğitim ve Öğretim Bakanı Hamid Rıza Hacıbabayi de cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Ahmedinejad ve Hacibabayi, ihtiyaç hissetmeleri durumunda aday olacakları yönünde mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Ruhani ise üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.

Ülkede seçimlerde aday olmak isteyenlerin din adamları ve hukukçulardan oluşan AKK'ye bağlı Denetleme Heyeti'nden onay alması gerekiyor.