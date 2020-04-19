İran'da dini mekanlar, ramazan ayının ilk haftasında kapalı olacak

Balıkesir'de sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için nostaljik müzik yayını yapıldı

AA

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Bugünkü toplantımızın başında dini mekanların mayısın sonuna kadar kapalı kalmasını düşünüyorduk. Fakat Kum Dini Okullar Birliğini temsilen aramızda bulunan Sayın Arafi, mayısın ilk haftasında yasağın kaldırılmasını istedi. Kabul ettik." ifadesini kullandı.

Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyonun önemine değinen Ruhani, "Ramazan ayında insanlar ibadetlerini ferdi olarak yerine getirmelidir. Restoran ve kahvehaneler kapalı olmaya devam edecek fakat çarşı ve pasajlar önümüzdeki hafta açılacak." diye konuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 31'e, vaka sayısı ise 80 bin 868'e ulaştı.