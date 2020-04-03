Cezayir'deki Türk vatandaşlarıyla ilgili flaş gelişme!

İran'da iki haftalık bir bebekte koronavirüs tespit edildi - Haberler

AA

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yezd eyaletindeki Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, üniversitenin hastanesinde doğum yapan ve hastalık belirtisi gösteren bir kadının bebeğinde Kovid-19'a rastlandığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, bebeğin yaklaşık iki hafta önce 800 gram ağırlığında dünyaya geldiğini aktaran Şadkam, bebeğin annesinin Kovid-19 şüphelisi olduğunu söyledi.

"Bunun bebeğe olumsuz bir etkisi olmayacağı düşünüldü ancak testlerden sonra bebeğin koronavirüse yakalandığı görüldü." diyen Şadkam bebeğin hastanede gözetim altına alındığını belirtti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!