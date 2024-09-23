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        Haberler Dünya İran'da kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında can kaybı yükseliyor | Dış Haberler

        İran'da kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında can kaybı yükseliyor

        İran'da kömür madeninde dün meydana gelen metan gazı patlamasında can kaybı yükseliyor. Yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:33
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        İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.

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        İran devlet televizyonuna konuşan Güney Horasan Valisi Cevad Kanaat, Tebes ilçesindeki Madencu Kömür Ocağı'nda dün gece meydana gelen kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

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        Kanaat, "Madencu Kömür Ocağı'ndaki ölü sayısı 38'e yükseldi. Mahsur kalan 14 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.

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        İranlı yetkili, madendeki gazın arama ve kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

        Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.

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        Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, dün yaptığı açıklamada son olarak ölü sayısının 34'e yükseldiğini açıklamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #iran
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