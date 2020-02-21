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HaberlerDünyaİran'da koronavirüs salgını büyüyor!

Son dakika... İran'da koronavirüs salgını büyüyor!

İran'da iki kişinin daha koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklanırken, 13 yeni vaka tespit edildiği belirtildi

son dakika
HABERTURK.COM

İran Sağlık Bakanlığı ülkede iki kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 13 yeni kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Dün de İran'da iki kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İran'da toplam enfekte kişi sayısı bugünkü rakamlarla birlikte 18'e yükseldi.

İRANLILAR SANDIĞA MASKEYLE GİDİYOR

İran'da koronavirüs vakalarının gölgesinde geçen 11. Dönem Meclis seçimlerinde İranlılar sandık başına maskelerle gidiyor.

Başkent Tahran'ın değişik noktalarında kurulan seçim sandıklarına giden vatandaşların koronavirüsten duydukları endişe dikkati çekiyor.

Ülkedeki vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 4'e yükselmesi İran vatandaşlarındaki tedirginliği daha da arttırdı.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ SEÇİMLERE KATILIMI DÜŞÜREBİLİR

Virüs tehlikesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve kalabalık yerlere gitmemesinin, seçimlere katılımı düşüreceği ifade ediliyor.

Bu arada koronavirüse karşı tedbir amacıyla metro ve otobüsleri dezenfekte etmeye başlayan Tahran Büyükşehir Belediyesi, bazı büyük meydanları da kriz merkezleri olarak tahsis edeceğini ve billboardlar üzerinden halkı bilinçlendireceğini bildirdi.

İran İlaç ve Gıda Kurumu da virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla maske ve dezenfekte edici jel dağıtımına başladı.

Ülkede 11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi TSİ 07.30'da başlamıştı. İran'da 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.

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