İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bini geçti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 183 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 582 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 169'a, vaka sayısının da 457 bin 219'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 93'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 380 bin 956'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 14 bin 821 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.