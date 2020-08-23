İran'da Kovid-19'dan ölümlerin yarısı başkent Tahran'dan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

İran'da Kovid-19'dan ölümlerin yarısı başkent Tahran'dan

Tahran İl Meclis Üyesi Nahid Hüdakeremi, İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölümlerin yarısının başkent Tahran'da kaydedildiğini söyledi.

İran'da Kovid-19'dan ölümlerin yarısı başkent Tahran'dan
AA

İran'da yayın yapan "HaberOnline" sitesine göre, Hüdakeremi, Kovid-19 salgınının başkentteki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüdakeremi, "Salgının başlangıcından bugüne 10 bin 200 Tahranlı virüs nedeniyle vefat etti." ifadelerini kullandı.

Bu sayının İran'daki toplam can kaybının yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret eden Hüdakeremi, virüsün her yaştan kişiyi etkilediğini, anne ve babası doktor olan 8 yaşındaki bir çocuğun da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Salgın tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini belirten Hüdakeremi, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

İran'da dün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 502'ye, vaka sayısı da 356 bin 792'ye yükseldi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Kahreden ölüm! İkizleri korona ayırdı!
SAĞLIKKahreden ölüm! İkizleri korona ayırdı!
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1309
Almanya'nın geliştirdiği aşının gönüllü denemeleri İstanbul'da da yapılacak
SAĞLIKAlmanya'nın geliştirdiği aşının gönüllü denemeleri ...
Bilim Kurulu Üyesi Tufan: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi açıkladı: Cinayete teşebbüsle ...
'Parkinson yaşam ormanı' hastalara 'nefes' olacak
SAĞLIK'Parkinson yaşam ormanı' hastalara 'nefes' olacak
Son dakika haberi: DSÖ'den koronavirüs salgının süresiyle alakalı açıklama!
SAĞLIKDSÖ'den salgının süresiyle alakalı açıklama!
Son dakika haberi! Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik uyarı!
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi'nden kritik uyarı!
22 Ağustos Koronavirüs tablosu... Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Koronavirüs tablosu
Fedakar sağlık çalışanları, vaka sayılarındaki artışı üzüntüyle izliyor
SAĞLIKFedakar sağlık çalışanları, vaka sayılarındaki artışı ...
22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve son tablo
SAĞLIKİşte son koronavirüs tablosu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X