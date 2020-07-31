İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti

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AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 197 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 674 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 16 bin 766'ya, vaka sayısının 304 bin 204'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 21'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 263 bin 519'a ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 2 milyon 456 bin 909 olduğu bilgisini paylaştı.

Başta başkent Tahran olmak üzere Mazenderan, Gülistan, Fars, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İsfahan, Elburz, İlam, Rezevi Horasanı, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Loristan ve Hürmüzgan'ın "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirten Lari, 11 eyaletin de "riskli bölge" olarak belirlendiğinin bilgisini verdi.

- Ülkede bugüne kadar 140 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, 10 gün önce virüse yakalanan Mazenderan eyaletine bağlı Amul kentindeki İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Behram Tahmasbi yaşamını yitirdi.

İran'da şu ana kadar 6 binden fazla sağlık çalışanı virüse yakalanırken aralarında doktorların da olduğu 140 sağlık personeli ise hayatını kaybetti.