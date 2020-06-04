İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 71'e yükseldi

AA

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içinde ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 59 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 71'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 574 artarak 164 bin 270'e çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 569'unun durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 127 bin 485 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar 1 milyon 19 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

İran'da mayıs başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşmüştü. Yasakların kalkmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.