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İran'da köy köy gezip yoksul çocuklara masal okuyan imamın hikayesi

Guardian gazetesi, yaptırımlar ve ekonomik sorunların sarstığı İran'da çocuklara "vaaz vermek yerine kitap okuyan" ve masallar anlatan bir din adamının hikayesine yer verdi. 39 yaşındaki iki çocuk babası İmam İsmail Azerinecad, "Çocukların ellerinde kitapları varsa, umut vardır" diyor.

29.08.2018 - 12:24 | Güncelleme:

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, İran'ın yoksul bölgelerinde çocuklara "vaaz vermek yerine kitap okuyan" ve masallar anlatan bir din adamının hikayesine yer veriyor.

Gazete, İran'a yönelik yaptırımların bir kısmının devreye girdiği, hayat pahalılığı, para biriminin değer kaybı, işsizlik ve su ile elektrik kesintilerinin protesto edildiği bir dönemde aradan sıyrılan bir insan hikayesine sayfalarında yer veriyor.

Haberde bahsedilen İsmail Azerinecad, 39 yaşındaki iki çocuk babası bir imam. İslam felsefesi ve Arap Edebiyatı dersleri vermediği zamanlarda İran'ın güneybatısında köy köy gezen İmam, eski Peugeot arabasına doldurduğu kitapları yoksul çocuklara dağıtıyor.

Çocuklarla beraber oturup kitaplardan bazı bölümleri okuyor.

Bu, Amerikalı yazar Philip C. Stead'in "Ayının Anlatacak Bir Hikayesi Var" kitabı da olabiliyor, geleneksel Fars edebiyatından örnekler de.

https://www.instagram.com/p/Bj0LjrRhpeU/?taken-by=smaeel_azari96

Bir yanda 'Amerika'ya ölüm sloganları' bir yanda masallar

Guardian'ın haberinde şu ifadeler yer alıyor:

"İranlı din adamı 'Kış kapıdaydı ve ayının uykusu gelmeye başlamıştı' diye başlıyor anlatmaya. İranlı teokratlar genelde Cuma namazlarında kışkırtıcı cümleler kurar ya da televizyonda, arka planda 'Amerika'ya ölüm' sloganları duyulurken gürlerler. Azerinecad'ın hayat amacı ise farklı."

Gazeteye konuşan Azerinecad, "Benim amacım, güzel bir dünyaları olması ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için entelektüel gelişimlerini sağlamak" diyor.

Habere göre Azerinecad boş zamanlarında çocuklar için film gösterimi düzenliyor, bazen de okullarını boyamalarına yardım ediyor.

Azerinecad, "Sloganım şu: Masal, top, renk. Öyküler onların akılları ve dünyalarını güzelleştiriyor, top spor yapmaları ve sağlıklı olmaları anlamına geliyor, renklerse okulları ve kütüphanelerini boyamaları demek" diye konuşuyor:

"Kitapları seçerken önyargılı davranmıyorum. Yazarın yabancı ya da İranlı olmasına, dini olup olmadığına bakmıyorum. Onları geliştirecek her kitap bana uygun."

İran kültüründe masallar ve hikaye anlatıcılığının yeri büyük.

Bu geleneğin kökenleri UNESCO'nun da listesine aldığı, Nekkalî olarak adlandırılan Dramatik Hikâye Anlatıcılığı'na dayanıyor.

'Çocukların elinde kitabı varsa, umut vardır'

Sosyal medya çağında bu geleneklerin silinmeye başladığından kaygılanan Azerinecad da, çocukların ileride büyükanne ve büyükbabalarından dinledikleri masalları bir kenara yazacağını, bunları arkadaşlarına anlatacağını umduğunu söylüyor.

Ayda 15 milyon İran Riyali kazanan Azerinecad, gönüllü çalıştığı konusunda ısrar ediyor ama bağışlara da açık olduğunu söylüyor.

Son olarak bölge halkı ona yeni bir araba almak için para toplamaya başlamış.

"Kendi arabamı, benzinimi kullanıyor, gittiğim köylere kendi hazırladığım yemeği götürüyorum" diyen İranlı imam hükümetten yardım istemediğini ve onların da para desteği vermediğini söylüyor. "Bu benim yaşamımın bir parçası, işimle bağlantılı değil" diye konuşuyor.

Haber, İran'a yönelik yaptırımların hayata geçtiği, gergin siyasi atmosfere de ışık tutuyor.

Azerinecad buna rağmen umutsuz olmadığını söylüyor:

"Ekonomik zorluklar var ve umutsuzluk havası hakim. Benim umudum bu çocuklar için. Onları kitap okuma konusunda cesaretlendirebildiğim sürece de ümitli olmaya devam edeceğim. Çocukların ellerinde kitapları varsa, umut vardır."

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