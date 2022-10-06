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İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda bir kadın daha hayatını kaybetti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar sırasında bir kadının daha darp edilerek öldüğü iddia edildi. Diğer yandan ülkede binlerce kişi gözaltına alınırken, İranlı bir yetkili gözaltına alınanların ortalama yaşının 15 olduğunu aktardı

İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda bir kadın daha hayatını kaybetti
İran'da bir kadın daha öldü
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HABERTURK.COM / AA

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'başörtüsü kuralları'na uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülkede başlayan protestolar devam ederken 17 yaşındaki bir kız daha hayatını kaybetti.

Reuters'ın aktardığına göre, İranlı aktivistler 17 yaşındaki Nika Shakarami'nin Tahran'daki protestolarda güvenlik güçleri tarafından darp edildiğini ve hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, Shakarami'nin ölümünün soruşturulduğu ifade edildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN ORTALAMA YAŞI 15

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların çoğunun ortalama yaşının 15 olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fedevi, ülkede 20 gündür devam eden protestolarda gözaltına alınanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fedevi, "Son isyan hareketinde gözaltına alınan kişilerin çoğunun ortalama yaşı 15. Bunlar eğitim, marifet ve irşattan gafil kalmış, sosyal medyanın kurbanı olmuş ve düşmanlar için kolay lokma haline gelmiş kişilerdir." dedi.

Sosyal medyadan etkilenen gençlerin "düşman tarafından kullanıldığını" söyleyen Ferdevi, "Gözaltına alınan çocuk ve gençlerin bazıları itiraflarında, sokak isyanını bilgisayar oyunlarıyla simüle etmek gibi yaygın anahtar kelimeleri kullanıyorlar." diye konuştu.

İran'da okulların açılmasıyla üniversitelerin yanı sıra ortaokul ve lise öğrencilerinin de ülkede devam eden protestolara katıldığı görülüyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ancak Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.


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