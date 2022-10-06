İran'da bir kadın daha öldü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'başörtüsü kuralları'na uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülkede başlayan protestolar devam ederken 17 yaşındaki bir kız daha hayatını kaybetti.

Reuters'ın aktardığına göre, İranlı aktivistler 17 yaşındaki Nika Shakarami'nin Tahran'daki protestolarda güvenlik güçleri tarafından darp edildiğini ve hayatını kaybettiğini öne sürdü. İran devlet medyasında yer alan haberlerde, Shakarami'nin ölümünün soruşturulduğu ifade edildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN ORTALAMA YAŞI 15 İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların çoğunun ortalama yaşının 15 olduğunu söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fedevi, ülkede 20 gündür devam eden protestolarda gözaltına alınanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fedevi, "Son isyan hareketinde gözaltına alınan kişilerin çoğunun ortalama yaşı 15. Bunlar eğitim, marifet ve irşattan gafil kalmış, sosyal medyanın kurbanı olmuş ve düşmanlar için kolay lokma haline gelmiş kişilerdir." dedi.

Sosyal medyadan etkilenen gençlerin "düşman tarafından kullanıldığını" söyleyen Ferdevi, "Gözaltına alınan çocuk ve gençlerin bazıları itiraflarında, sokak isyanını bilgisayar oyunlarıyla simüle etmek gibi yaygın anahtar kelimeleri kullanıyorlar." diye konuştu. İran'da okulların açılmasıyla üniversitelerin yanı sıra ortaokul ve lise öğrencilerinin de ülkede devam eden protestolara katıldığı görülüyor.