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İran'da yaklaşık 20 gündür süren protestolarda polisin, Tahran'ın en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale ettiği bildiriliyor.

Devlet medyası ve sosyal medyada yer alan haberlere göre polisin kuşattığı üniversitede öğrenciler kampüsün otopark alanında mahsur kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, öğrencilerin polisten koşarak kaçtığı görülüyor ve uzaktan silah sesleri geliyor.

Diğer videolarda öğrencilere destek için üniversiteye gitmek isteyen araçların yolda oluşturduğu yoğunluk görülüyor.

Londra merkezli İran International haber kanalı, polisin öğrenci yurtlarını bastığını ve burada ateş açtığını aktardı.

Şerif Teknoloji Üniversitesi, İran'ın en yüksek puanla öğrenci alan bilim ve mühendislik üniversitesi. Pazar günü üniversitede yeni eğitim-öğretim yılının ilk günüydü.

Ülkedeki son protesto dalgası, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması ve buradaki şüpheli ölümü sonrası başlamıştı.

Amini'nin polis tarafından ağır şekilde darp edildiği ve aldığı yaralar sonucu öldüğü iddia ediliyor. Polis ise Amini'nin kalp krizinden öldüğünü savunuyor.

Protestolar, geçen yıllarda yaşananların aksine ülkenin tüm kentlerine yayıldı.

Yurt dışında birçok yerde de İranlı kadınlara destek gösterileri yapılıyor.

Reuters

İran'da protestolarda ölenlerin sayısı artmasına rağmen, özellikle geçen Cuma ve Cumartesi geceleri sokağa çıkanların sayısının da arttığı görülüyor.

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları'na göre Amini'nin 16 Eylül'deki ölümüyle başlayan protestolarda şu ana kadar 133 kişi hayatını kaybetti.

İran hükümeti "dış güçlerce yönlendirildiklerini" iddia ettiği protestolara göz yummayacaklarına dair açıklamalar yapıyor, ancak protestolar 17 gündür sürüyor.