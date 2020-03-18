Teslim olan PKK'lının deşifre ettiği terörist aranıyor

HABERTURK.COM

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümete yönelik koronavirüs salgınının ilk vakalarını gizlemeye çalıştığı ve çok ağır hareket ettikleri yönündeki eleştirileri reddetti.

Ortadoğu'daki koronavirüs vakalarının yüzde 90'ının bulunduğu İran'da dün yapılan kabine toplantısında konuşan Ruhani, vakaların gizlendiği iddialarını reddetti.

Kabine toplantısında tüm bakanların maske takması dikkat çekti.

Vakaların öğrenildiği 19 Şubat'ta duyurulduğunu belirten Ruhani, "Halkla dürüstçe paylaştık. Açıklamayı ertelemedik." ifadelerini kullandı.

Camiler ve kutsal mekanları kapatmak konusunda geç kalındığına ilişkin eleştirileri yanıtlayan Ruhani, "Tabiki camileri ve kutsal türbeleri kapatmak zordu. Ama yaptık. Bunu yapmak dini bir görevdi" ifadelerini kullandı.

İran'da şu ana kadar koronavirüs salgını nedeniyle 1135 kişi hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 17,361 vaka tespit edildi.