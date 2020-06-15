İran'da organize hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık alarmı

AA

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinde artan organize hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık olayları İran polisini harekete geçirdi.

Tahran Emniyeti Hırsızlıkla Mücadele Bölümü Müdürü Kiyumers Azizi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle yakaladıkları 95 kişinin 115 hırsızlık olayına karıştıklarını söyledi.

Azizi, yakalananların motorsikletlerle hırsızlık yaptığını ve bunlardan bir kişinin Tahran, Kazvin, Elburz ve Loristan gibi eyaletlerde 47 dolandırıcılık yaptığını ifade etti.

İran'ın birçok yerinde seyir halindeki otomobillerin içinde bulunan sürücü ve yolcuların cep telefonları, çantaları ve değerli eşyaları motosikletli hırsızlar tarafından çalınıyor. Ülke genelinde sık sık yaşanan bu durum, sosyal medyada da gündem olmuştu.