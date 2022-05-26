İran'da protesto gösterileri 0:00 / 0:00

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İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (Hrana) haberine göre, Abadan kentinde yüzlerce kişi, çöken 10 katlı bina nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

Binanın yıkılmasından sorumlu olan yetkililerin istifasını talep eden göstericiler, yöneticiler ve rejim aleyhine sloganlar attılar.

Kentte güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

Abadan'ın Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi pazartesi günü çökmüştü.

Abadan Valisi İhsan Abbasipur, dünkü açıklamasında, ölü sayısının 14'e yaralı sayısının 37'e yükseldiğini bildirmişti.

Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni, olayla ilgili soruşturma kapsamında Abadan'ın mevcut ve önceki iki belediye başkanı ile binanın denetçilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Enkaz altında halen 50 kişinin olduğu tahmin ediliyor.