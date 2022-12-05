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İran'da protestoculardan 3 günlük grev çağrısı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar yaklaşık 3 aydır sürerken, protestocular 3 günlük grev çağrısı yaptı.

İran'da protestoculardan 3 günlük grev çağrısı
İran'da protestoculardan 3 günlük grev çağrısı
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HABERTURK.COM

Guardian'da yer alan habere göre, İran'daki protestocular, ülkede "ahlak polisinin" kapatıldığı iddialarının ardından üç günlük grev çağrısında bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesiyle başlayan protestolar sürüyor.

Ülke çapında protestolar 3 aya yakın süredir devam ederken, Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri dün ahlak polisi birimlerinin kaldırıldığını açıkladı. Ancak konuya ilişkin devlet yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

İran devlet medyası, başsavcı Montazeri'nin gücü denetlemekten sorumlu olmadığını söyledi. İranlı birkaç üst düzey yetkili, hükümetin "halkın gerçek taleplerine kulak verdiğini" ancak ahlak polisi birimlerinin kapatıldığına ilişkin iddialara yer vermedi.

Protestocular, baskıyı artırmak için 3 günlük grev çağrısında bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ YASASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İranlı yetkililer, iki aydan fazla süren protestoları bastırmaya çalışırken, kadınların başörtüsü kullanmasını zorunlu kılan yasayı gözden geçireceklerini söyledi.

İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Yasada herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda parlamento ve yargı konu üzerinde çalışıyor" dedi. Başsavcı, sonuçların bir ve iki hafta içinde belli olacağını söyledi.

İRAN'DAKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

İran Güvenlik Konseyi, yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki bir konuşmasında, güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 448 protestocunun öldüğünü bildirmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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