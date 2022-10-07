İran'da Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan ve kadınların başını çektiği protestolar, eğitim yılının başlamasıyla okullara da yayıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Şiraz kentinde çekildiği belirtilen bir videoda, kız öğrencilerin, okulu ziyaret eden paramiliter Besic güçlerinin sözcüsünün konuşmasını slogan atarak protesto ettiği görülüyor.

Sözcüye "Defol git" diye bağıran ve başörtülerini çıkararak sallayan öğrenciler, sözcünün konuşmasına izin vermedi.

Reuters görüntülerin Salı günü Şiraz kentinde çekildiğini teyit edebildiklerini duyurdu.

Besic güçleri, üç haftadır süren protestoları bastırmaya çalışan Devrim Muhafızlarına destek veriyor.

Paramiliter oluşum, İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni tarafından 1979 yılında kurulmuştu. Gönüllülerden oluşan milis gücü, barış zamanlarında İran'ın İslami kurallarının uygulanmasından sorumlu ve "ahlak polisi" görevi görebiliyorlar. Protestolarda ise ek kuvvet olarak kullanılıyorlar.

Başka bir videoda ise kuzeybatıdaki Senendec kentinde bir adam "diktatöre ölüm" sloganı atarken, bir grup kız öğrencinin başörtülerini sallayarak "özgürlük" sloganları eşliğinde yürüdüğü ve daha yaşlı bir kadının alkışlarla onlara destek verdiği görülüyor.

https://twitter.com/KhosroKalbasi/status/1577583573510529025?s=20&t=CIoZz8XsWRub-bLp6fJa9Q

İran Eğitim Bakanı Yusuf Nuri ise "düşmanın" okulları ve üniversiteleri hedef aldığını savundu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede devam eden protestoların arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu iddia etmişti.

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ön plana çıktığı protestolarda, güvenlik güçlerinin öğrencilere müdahalelerini gösteren videolar da sosyal medyada paylaşılıyor.

Güvenlik güçlerinin Pazar akşamı da Tahran'ın en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale ettiği, öğrencilerin kampüs içinde mahsur kaldığı aktarılmıştı.

https://twitter.com/KhosroKalbasi/status/1577378452314931241?s=20&t=qdvN-eKL5F_3l_M6wNxvkg

Protestolar sırasında kaybolan 16 yaşındaki Nika Şakarami'nin kaybolduktan 10 gün sonra ölü olarak bulunması da protestocuların öfkesini artırdı.

BBC Farsça servisi, mezarlık yetkililerinin raporuna göre Şakarami'nin vücudunda sert bir objeyle vurulmasından kaynaklanan birçok yara" olduğunu aktardı. İran devlet medyası da 20 Eylül'de kaybolan Şakarami'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ülkedeki son protesto dalgası, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Tahran'da ahlak polisi tarafından "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alınması ve 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybetmesi sonrası başladı.

Amini’nin polis tarafından ağır şekilde darp edildiği ve aldığı yaralar sonucu öldüğü iddia ediliyor.

Polis ise Amini'nin kalp krizinden öldüğünü savunuyor.

Protestolar, geçen yıllarda yaşananların aksine ülkenin tüm kentlerine yayıldı.