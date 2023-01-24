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Haberler Dünya İran'da "rejim karşıtı propaganda yapmakla" suçlanan futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi - Dünya haberleri
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İran'da "rejim karşıtı propaganda yapmakla" suçlanan futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve polis gözetimindeyken hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından ülke genelinde başlayan protesto gösterileri devam ederken; protestolara destek veren milli futbolcu Gafuri, takımında kadro dışı bırakıldı.

İran'da
AA

Entekhab haber sitesine göre, İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Huzistan Fulad'ın tecrübeli sağ bek oyuncusu Gafuri, transfer süresinin sona ermesine 48 saat kala takımın teknik direktörü Cevad Nekunam’ın kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Birinci Lig takımlarından İstiklal’in kaptanıyken sezon başında Nekunam’ın önerisiyle Huzistan Fulad'a transfer edilen futbolcunun kulüple ilişiği kesilirken konu hakkında başka detay paylaşılmadı.

İran'da Mahsa Amini protestoları sırasında güvenlik güçlerinin müdahalelerini ve ülke yönetiminin tutumunu birçok kez eleştiren Gafuri, 24 Kasım'da "İran Milli Takımı'na hakaret ve rejim aleyhinde propaganda yapmak" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Gafuri'nin tutuklanması ülkedeki spor camiasının tepkisini çekmiş ve İranlı futbolcu 29 Kasım’da kefaletle serbest bırakılmıştı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Amini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ülke genelinde aylar süren gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti. Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edilmişti.

Fotoğraf: AA

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