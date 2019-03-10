İran'da sahte içkiden 5 kişi öldü

Ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya açıklamada bulunan Batı Azerbaycan Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Ali Şark, "Eyalet genelinde sahte içki nedeniyle bir haftada 35 kişi zehirlendi, 5 kişi öldü." dedi.

AA'nın haberine göre Bukan kentinde 22, Urumiye'de 11 ve Piranşehir'de 2 kişinin zehirlenme nedeniyle hastaneye başvurduğunu aktaran Şark, 4 hastanın durumunun ağır olduğunu belirtti.

Şark, hayatını kaybeden kişilerin hangi kentten olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Batı Azerbaycan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Hüseyni, çarşamba günü, Bukan kentinde sahte içkiden 13 kişinin zehirlendiğini, bu kişilerden 2'sinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İran'da son 6 ayda sahte içki tüketiminden kaynaklı zehirlenmeler nedeniyle yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Alkollü içeceklerin yasak olduğu İran'da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde alkol üretildiği biliniyor. Ülke kanunlarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç, içenler de 80 kırbaç cezası alıyor.