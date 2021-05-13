İran'da seçmen cumhurbaşkanlığı adaylarından ekonomik sorunların çözülmesini öncelemelerini bekliyor

AA

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları 11 Mayıs'ta başladı ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Kayıtların ilk 2 gününde 130 kişi başvuruda bulundu.

Kayıtların ilk günü sakin geçerken ikinci gününde merak edilen isimlerden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başvurması nedeniyle hareketlilik oluştu. Ahmedinejad taraftarları, kayıtların yapıldığı İçişleri Bakanlığı binasının önünde toplanarak eski cumhurbaşkanına destek gösterisinde bulundu.

Başvuru süresi 15 Mayıs cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek ancak şu ana kadar reformist ve muhafazakar kanadın blok olarak destekleyeceği adaylar netleşmedi. Muhafazakar kanadın, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ismi üzerinde mutabık olduğu belirtildi ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.

Muhafazakar kanatta eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, eski Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, eski Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Tuğgeneral Said Muhammed de kayıt yaptıranlar arasında yer alıyor.

Reformist kanatta ise Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade aday olacaklarını duyurdu ancak blok olarak desteklenecek aday netleşmedi.

Reformistlerin blok olarak destekleyeceği adaylar arasında İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ismi geçiyor.

- "Adaylar verdikleri sözlerde dursunlar"

AA muhabiri, kayıtların yapıldığı İçişleri Bakanlığı binasının önünde İranlılara seçimle ilgili görüşlerini ve beklentilerini sordu.

Tıp mühendisi Hüseyin Keya, seçimlerde oy kullanacağını ve adaylık başvurularını takip etmek için seçim merkezinin önüne geldiğini belirterek, cumhurbaşkanı adaylarından beklentileriyle ilgili şunları söyledi:

"Adaylar verdikleri sözlerde dursunlar. Ülkede işsizlik ve ekonomik kriz gibi sorunlar var. Cumhurbaşkanı olacak kişi bu sorunları çözmek için çaba göstermelidir. Gençlerin büyük bir kesimi işsiz. Toplumun sorunlarına çözüm bulmalarını temenni ediyorum."

Seçim merkezinin önüne Kerec kentinden gelen Rahim Mihrabi de "Ülkenin birçok sorunu var. İşsizlik, enflasyon ve güvenlik gibi bir dizi problemlerimiz var. Gerçekten emniyetimiz yok. Enflasyon da öyle bir hale geldi ki; insanlar ekmeğe muhtaç halde." dedi.

Medrese talebesi 22 yaşındaki Mücteba Musevi ise İran devriminin zayıf ve yoksul kesim eliyle yapıldığını ifade ederek, "Ülkede muhtaç olanlara yardım etmek en vacip eylemdir. İslami bir ülke olduğumuzu iddia ediyoruz fakat hiçbir şeyimiz İslami değil." diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen Tahranlı kadın da ülkenin yavaş yavaş seçim atmosferine girdiğini ve adaylık başvurularıyla bunun hissedildiğini dile getirerek, "En önemli mesele geçim sıkıntısı ve işsizliktir. Gençlere iş alanlarının oluşturulması en başta gelen beklentidir." ifadelerini kullandı.