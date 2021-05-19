İran'da son 24 saatte 233 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İran'da son 24 saatte 233 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 233 artarak 77 bin 765’e yükseldi.

İran'da son 24 saatte 233 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
AA

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 12 bin 789 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1601'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 792 bin 204’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 77 bin 765 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 158'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 272 bin 719’a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 418 bin 983 oldu.

- İran'da toplam 2 milyon 820 bin 512 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 296 bin 300 kişiye aşının ilk dozunun, 425 bin 212 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 820 bin 512 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde risk gruplarına göre 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SINIRLAR AÇILIYOR! Son dakika: AB'de şartlı seyhat dönemi başlıyor
DÜNYAAB'den seyahat kararı!
SON DAKİKA: Fransa'da normalleşme adımları: Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Castex ile kafede! - Haberler
DÜNYAAylar sonra açıldı: Macron başbakanla kafede!
Kış Olimpiyatları’na boykot talebi ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi’den geldi
DÜNYAABD ve Çin arasında geleneksel gerilim: Olimpiyatlar
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın sözlerine Türk Yahudi Toplumundan tepki!
DÜNYATürk Yahudi Toplumundan Price'a tepki!
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasına tepki! - Haberler
DÜNYAABD Dışişleri'nin açıklamasına tepki!
SON DAKİKA: Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamaları kademeli olarak gevşetiliyor!
DÜNYAAvrupa normalleşiyor!
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu: 4. koronavirüs aşısı piyasaya sürülecek! - Haberler
DÜNYAPutin'den aşı açıklaması: Müjdeyi duyurdu!
Hamas'tan 'İsrail'le ateşkes' iddialarına yalanlama
DÜNYAHamas'tan 'İsrail'le ateşkes' iddialarına yalanlama
BM'den Gazze açıklaması: 2 milyon insan için güvenli hiçbir yer yok
DÜNYABM'den Gazze açıklaması: Güvenli hiçbir yer yok
Kanada Başbakanı Trudeau’dan İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
DÜNYATrudeau’dan İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı