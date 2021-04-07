İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 193 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 954 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 319'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 984 bin 348'e çıktığını aktaran Lari, 193 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 699 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 177'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 675 bin 891'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 331 bin 229 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.