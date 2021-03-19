İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti

AA

İran resmi haber ajansına göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 620 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 757'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 649'a, vaka sayısının da 1 milyon 786 bin 265'e çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 879'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 528 bin 494'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 39 bin 329 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 9 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 295 şehrin "sarı" ve 113 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.