İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 330 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1288'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 885 bin 564'e çıktığını aktaran Lari, 96 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 665 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 970'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 617 bin 333'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 821 bin 847 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 32 şehrin "kırmızı", 85 şehrin "turuncu", 272 şehrin "sarı" ve 59 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.