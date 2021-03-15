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İran'da TRX ve Powerlifting tutkunu kadınlar uluslararası müsabakalara katılmak istiyor

İranlı kadınlar, beden gücüne dayalı TRX ve Powerlifting gibi spor dallarında uluslararası müsabakalara katılarak ülkelerini temsil etmelerine izin verilmesini talep ediyor.

İran'da TRX ve Powerlifting tutkunu kadınlar uluslararası müsabakalara katılmak istiyor
AA

Başkent Tahran'da kadınlara özel bir spor salonu işleten Leyla Deravi, AA muhabirine, burada yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

Deravi, kendisi gibi spor eğitmeni olan kız kardeşleri Meryem ve Salome ile İranlı kadınlara TRX ve Powerlifting gibi güç sporları eğitimi verdiklerini söyledi.

Aynı zamanda ressam olduğunu dile getiren Deravi, İran hükümetinden bağımsız olarak Gürcistan'da katıldığı bir Powerlifting yarışmasında altın madalya kazandığını belirtti.

- "Bu sporlar erkeklere has değil, kadınlar da yapabilir"

Deravi, şöyle konuştu:

"Yıllardır sporla ilgileniyorum. İlk olarak 2002 yılında voleybol ile spora başladım. Daha sonra yeteneklerimi başka alanlarda da kullanabileceğimi düşündüm ve TRX ve Powerlifting sporlarına yöneldim. Bu sporlar erkeklere has değil, kadınlar da yapabilir. Bu konu çok fark edilmemiş olabilir ancak çok yetenekli ve güç açısından yeterli kadınlar var."

- Uluslararası yarışmalara katılmak madalya kazanmak istiyorlar

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımların büyük ilgi gördüğünü ve çok sayıda kadının bu sporları öğrenmek için kendilerine başvurduğunu aktaran Deravi, ancak kadınların uluslararası müsabakalara katılma konusunda birtakım yasal engellerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Deravi, şunları anlattı:

"İran'da başörtüsü yasasından dolayı kadınların bu alanda faaliyet yürütmelerine izin verilmiyor. Kadınlar bu yüzden birçok spor alanına yönelemiyor. Kadınların bu sporları yapmasının önünde birçok engel var. Bununla ilgili bir federasyon da yok. Yasaklardan dolayı bu alanda çok fazla ilerleyemiyor ve uluslararası yarışmalara katılamıyorlar. Bu sorunun çözülmesini ümit ediyoruz. Sorunlar çözülürse kadınlarımız yurt dışındaki yarışmalara katılabilir ve madalya kazanabilir."

Bu alanda çalışmalar yapmak isteyenlere örnek olmak istediğini söyleyen Deravi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kovid-19 salgını sürecinde sağlık protokollerine uygun şekilde spor salonumuzda eğitim vermeyi sürdürüyoruz. Kadınların yüzlerine renkli boyalarla çeşitli çizimler yapıyorum bu onların da hoşuna gidiyor. Hatta onlara psikolojik bir rahatlık da sağlıyor"

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