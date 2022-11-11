İran'da tutuklu İtalya vatandaşı ülkesine döndü 0:00 / 0:00

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Tahran'da 13 Eylül'de İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya giren ve kaldırıldığı hastanede 16 Eylül'de hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından ülke yönetimine başlayan protestolar sırasında tutuklanan İtalyan Alessia Piperno, 45 günün ardından İran makamları tarafından bugün serbest bırakıldı.

Piperno'nun İtalya'ya döneceğini Başbakan Giorgia Meloni, öğlen saatlerinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Meloni, yoğun diplomatik çabalarla Piperno'nun evine dönmesini sağlayan İtalyan istihbaratı ve dışişleri bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

İtalyan basındaki haberlere göre, Meloni'nin açıklamasından ardından yerel saatle 17.00 sularında Piperno'yu taşıyan uçak Roma Ciampino havaalanına indi. Piperno'yu havaalanında Başbakan Meloni'nin karşıladığı belirtildi.

Piperno'nun kendisini karşılayanlara, "Zor bir 45 gündü. Bu sabah sürpriz oldu. Tutukluluğum sırasında hücremde 6 kişiyle beraberdim. Zordu ama kötü muamele görmedim." dediği kaydedildi.

Bloggerlık yapan Alessia Piperno'nun 30. yaş gününde gezmek için İran’a gittiği, bu sırada ülkede Mahsa Amini için başlayan gösteriler devam ederken başka yabancılarla beraber gözaltına alındığı belirtilmişti.