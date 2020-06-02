İran'da yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kaçak vergi hacmi mevcut

AA

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürremabad şehrinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Parsa, ülkedeki vergi sorunlarına değindi.

Parsa, "Ülkenin kaçak vergi hacminin 40 ila 45 trilyon tümen (2,2-2,5 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor. Vergi kaçakçılığı yasa dışı bir suçtur ve hiçbir bahane altında kabul edilemeyecek kırmızı çizgimizdir. " ifadelerini kullandı.

Ülkede, yakında kurulacağını belirttiği "Akıllı Vergi Sistemi" ile vergi kaçakçılığının büyük oranda önleneceğini belirten Parsa, bu adımın kurumunun en önemli hedefi olduğunu söyledi.