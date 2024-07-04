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        Haberler Dünya İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Pezeşkiyan önde | Dış Haberler

        İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Pezeşkiyan önde

        İran'da yarın gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda son anketlere göre, reformist aday Pezeşkiyan önde.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:38
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        İran'da seçimin ikinci turu yarın
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        İran'da bir kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 49,5 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde görünürken muhafazakar aday Said Celili'nin oyu ise yüzde 43,9 oldu.

        İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 3 Temmuz'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

        Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 606 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa Pezeşkiyan ile Celili arasından kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

        Katılımcıların yüzde 49,5'u reformistlerin adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar aday Celili'ye oy vereceğini belirtti.

        Anketteki katılımcıların yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken yüzde 1,8'i ise "boş oy" kullanacağını söyledi.

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