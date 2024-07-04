İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Pezeşkiyan önde

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 49,5 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde görünürken muhafazakar aday Said Celili'nin oyu ise yüzde 43,9 oldu.

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 3 Temmuz'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 606 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa Pezeşkiyan ile Celili arasından kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.