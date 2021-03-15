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HaberlerSağlıkİran'da yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi - Haberler
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İran'da yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi

İran, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki üçüncü ve nihai denemesini başlattı

İran'da yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi - Haberler
İran'ın yerli aşısının insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi
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AA

İran'da Bilim heyetinin katılımıyla başkent Tahran'da bir otelde düzenlenen programda 3. faz çalışmalarına geçilen yerli aşı 2 gönüllüye yapıldı.

Bilim heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir, yaptığı açıklamada, yerli aşı COVIRAN Bereket'in ikinci ve nihai nitelikteki üçüncü klinik denemesini birlikte yaptıklarını söyledi.

20 BİN GÖNÜLLÜYE AŞI YAPILACAK

İlk denemede 56 kişiye uygulandığı belirtilen aşının son aşamada 20 bin gönüllüye yapılacağı ve ardından ayda 3 milyon doz üretiminin başlayacağı aktarıldı.

İran, ilk yerli aşısı COVIRAN Bereket'i 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı. Bilim heyetinin başındaki Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşının yapıldığı ilk gönüllü olmuştu.

İran, ikinci yerli aşı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesini ise 28 Şubat'ta gerçekleştirmiş ve ilk aşamada aşı 133 gönüllüye uygulanmıştı.

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