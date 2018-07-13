İran'da yıllar önce alkollü içki içen 25 yaşındaki genç 80 kez kırbaçlandı

Uluslararası Af Örgütü, İran'da 25 yaşındaki bir kişinin 14 ya da 15 yaşındayken alkollü içki içtiği için 80 kez kırbaçlanmasını kınadı.
İran medyasında yayımlanan fotoğraflarda kimliği sadece "M R" olarak açıklanan bir kişi, ülkenin doğusundaki Kaşmar kentinde kırbaçlanırken görülüyor.
Savcılar zanlının İran takvimine göre 1385 yılında (Mart 2006-Mart 2007) yılında gözaltına alındığını ve ertesi yıl kendisine ceza verildiğini açıkladı.
Cezanın uygulanmasının 10 yıl boyunca geciktirildiği net olarak bilinmiyor. Ancak İran kaynakları cezanın 18 yaşına kadar uygulanmadığını, sonra da zanlının ele geçirilemediğini belirtiyor.
Fotoğraflarda, bir ağaca bağlanan M R'nin ünformalı ve maskeli bir adam tarafından kırbaçlanması görülüyor. Küçük bir kalabalık da uzaktan izliyor.
Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philip Luther, "Bu davada olanlar şoke edici ve İran makamlarının çarpık önceliklerini gösteren dehşet verici örneklerden bir diğeri. Yaşı ne olursa olsun hiç kimse kırbaçlanmamalı ve alkol aldığı için bir çocuğun 80 kırbaç ceza alması inanılmaz bir durum" dedi.
Genç Gazeteciler Kulübü'nün internet sitesinde, Kaşmar Savcısı'nın M R'nin, çıkan tartışma sonucu 17 yaşındaki bir çocuğun öldürüldüğü bir düğünde alkol aldığını söyledi. M R'nın cinayete karışmadığı belirtiliyor.
İran'daki İslami Ceza Yasası'nın 265'inci maddesi, bir Müslüman'ın alkol almasının 80 kırbaçla çezalandırılmasını örgörüyor.
Ülkede aralarında hırsızlık, saldırı, vandallık, hakaret ve sahtecilik, zina, evli olmayan erkek ve kadınların yakın ilişkiye girmesi, kamu ahlakının ihlali ve eşcinsel ilişki gibi 100'den fazla suç kırbaçlamayla cezalandırılıyor.
'Bedene zarar veren tüm cezalar kaldırılmalı'
Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philip Luther Luther ise İran'ın bedene zarar veren tüm cezaların kaldırılması gerektiğini söyledi.
Luther ayrıca, Vatandaşlık ve Siyasi Hakların Korunmasına dair Uluuslararası Antlaşmaya taraf olan İran'ın, işkence ve diğer insanlık dışı cezalandırmaları yasaklamasının yasal zorunluluk olduğunu vurguladı.
2014'te 6 İranlı, Pharrel Williams'ın "Happy" adlı şarkısıyla dans ettikleri video nedeniyle hapis ve 91 kırbaç cazı almıştı.
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